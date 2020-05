Klub PiS przygotował nowy projekt dot. wyborów. Szumowski: Moje rekomendacje…

– Moje rekomendacje nadal są takie, że wybory korespondencyjne są najbezpieczniejszą formą w czasie epidemii – powiedział Łukasz Szumowski na antenie Radia Zet. Przypomnijmy – wczoraj klub PiS przygotował projekt, który zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia, na mocy której głosowanie w wyborach prezydenckich w 2020 roku miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze korespondencyjnej. Nowa propozycja to system hybrydowy, z możliwością głosowania w lokalach. – Ten projekt pokazał się wczoraj wieczorem. Będę jeszcze rozmawiał co do szeregu punktów, bo chciałbym, żeby dla wszystkich Polaków była zapewniona realna możliwość wyborów korespondencyjnych – powiedział minister zdrowia i ponownie podkreślił, że jego zdaniem „korespondencyjna forma jest najlepsza”.

Sytuacja na Śląsku

Na antenie Radia Zet Łukasz Szumowski mówił także o sytuacji na Śląsku w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa. – To nie jest tak, że cały Śląsk ma problem. Jeżeli odjęlibyśmy kopalnie, to na Śląsku poziomej transmisji nie jest aż tak dużo. My odizolowaliśmy kopalnie. Przebadaliśmy górników, kilka tysięcy osób – w niedzielę 5 tys., w poniedziałek 3 tys. – powiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski został zapytany także o „plan dla Śląska”. – Jeśli uda się odizolować kopalnie, to nie ma takich przesłanek, żebyśmy zamykali cały Śląsk. Tym bardziej, że to jest skupione tylko w tych powiatach, gdzie te kopalnie są zlokalizowane – powiedział minister.

