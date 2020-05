„To zabrnęło za daleko moje mordy”. Tede komentuje hot 16 prezydenta: Nie sądziłem, że tego dożyję

– Co się wydarzyło, to się już k*** nie odwydarzy. No kto jeszcze mógłby być? Tylko Tadeusz Rydzyk może zamknąć ten challenge. No nie no – i Jarosław Kaczyński no. Dalej sobie nie wyobrażam, już wyżej nie może być niż ostry cień mgły Andrzeja – oceniał wyraźnie poruszony raper. Poniżej znajdziecie zebrane razem wypowiedzi artysty. Zwracamy uwagę, że zawierają one sporą liczbę wulgaryzmów.

– Bo to jest tak – może się mylę – że właśnie prezydent naszego kraju nominował premiera naszego kraju do wzięcia udziału w akcji, której celem jest pomaganie służbie zdrowia, ponieważ nasz kraj sobie nie daje rady. Czy k*** mi się wydaje, czy tak jest? Czy po prostu chodzi tylko o rapowanie? To zabrnęło za daleko moje mordy – podsumował Tede. – No ale pomaganie jest trendy, więc k*** fajnie – dodał.

– A tak już poza jajcami, zupełnie poważnie mówiąc – uważam, że to bardzo nieuczciwe i stanowczo protestuję, przeciwko robieniu sobie kampanii wyborczej na akcji charytatywnej. No bo chyba nie mamy wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej. Chyba, że ktoś z was wierzy w to, że sam Andrzej – prezydent nasz, wstał dziś rano i pomyślał: hmm, wczoraj w „Faktach” i na Polsacie mówili o tej akcji, to może też se zarapuję – zwracał uwagę raper.

– Tam jest sztab PR-owców, którzy powiedzieli: panie Andrzeju, to jest ten czas. Trzeba chwycić za mikrofon – śmiał się Tede. – Czekam na zwrotkę premiera i czekam na gorące nominacje – kontynuował muzyk, nie mogąc utrzymać powagi. – Swoją drogą ktoś powinien teraz nominować Joannę Szczepkowską, żeby mogła nagrać hot 16 challenge i powiedzieć: proszę państwa, dzisiaj oficjalnie skończył się w Polsce hip-hop, a zaczęło się coś więcej – mówił. – Nie sądziłem, że tego dożyję – podkreślał.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

