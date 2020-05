Janusz Piechociński odpowiada na nagranie Hot16Challenge prezydenta. „Nie pytają cię o imię, ale…”

Odkąd były prezes PSL Janusz Piechociński odszedł z czynnej polityki, jego komentarze i przedstawiane na Twitterze dane statystyczne są bardzo popularne wśród wielu internautów. „Nie pytają Cię o imię, ale…” – pisze Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki w serii wpisów na Twitterze zwracajac się w nich do prezydenta Andrzeja Dudy, odwołując się bezpośrednio do nagrania prezydenta Andrzeja Dudy w ramach akcji Hot16Challenge.

Piechociński pyta Dudę o różne, często kontrowersyjne sprawy związane z aktualnym stanem państwa w takich dziedzinach jak gospodarka, społeczeństwo, rolnictwo, energetyka czy życie polityczne. Większość z wpisów ilustruje danymi statystycznymi przedstawionymi w formie wykresów i tabel.

Andrzej Duda w akcji #Hot16Challenge2

O czym rapuje prezydent Andrzej Duda? „Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy. „To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa” – rozpoczyna prezydent. „Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już” – słyszymy dalej. Wszystko wskazuje na to, że Duda odnosi się do polskich służb medycznych, walczących na pierwszej linii z pandemią koronawirusa.

„Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Wszyscy razem, chwała. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im” – kończy prezydent.

Do wzięcia udziału w akcji prezydent Andrzej Duda nominował: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Menadżerowie Pectusa i Golec uOrkiestry przekazali PAP, że zespoły podjęły wyzwanie.

