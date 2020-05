Stanisław Karczewski: Rezygnuję z funkcji wicemarszałka Senatu

– Rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu. Wracam do zawodu, ale nie wycofuję się z polityki. Dalej będę senatorem i będę współpracował – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Stanisław Karczewski. Polityk przypomniał, że podjął pracę w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. – Ciągnie wilka do lasu. Czuję się tam jak ryba w wodzie. Świetnie zostałem tam przyjęty przez koleżanki i kolegów – powiedział i dodał, że planuje pracować we wspomnianym szpitalu i innych placówkach, bo „tam jest bardziej potrzebny”.

Kto może zastąpić Stanisława Karczewskiego?



– Będziemy rekomendować na stanowisko wicemarszałka senatora Marka Pęka – powiedział Stanisław Karczewski na konferencji prasowej zorganizowanej o godz. 10.30. – Dla mnie to wielkie wyzwanie, zobowiązanie. Będę starał się, jeżeli Senat mnie na to stanowisko wybierze, realizować tę funkcję jak najlepiej – powiedział Pęk. Stanisław Karczewski zaapelował także do marszałka Tomasza Grodzkiego o jak najszybsze prace nad uchwaloną wczoraj w Sejmie ustawą o wyborach prezydenckich.

Obsada stanowisk w Senacie



We wtorek 12 listopada wybrane zostało Prezydium Senatu. Marszałkiem został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Tomasz Grodzki. Jego kandydaturę poparło 51 senatorów, 48 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Następnie przyszła pora na wybór wicemarszałków. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (PO), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL). Głosowanie nad każdą z tych osób odbywało się imiennie. Po wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani byli pojedynczo, podchodzili do urny i wrzucali karty. Głosy były następnie przeliczane przez sekretarzy. Procedurę powtarzano przy każdym z kandydatów. Wszystkie kandydatury zostały wówczas przyjęte.

