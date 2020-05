To on nominował prezydenta do hot 16. Raper Zeus komentuje występ Andrzeja Dudy

Omawiając występ prezydenta, Zeus przypomniał słuchaczom własne wersy z hot 16:

"Szkoda mi czasu na wordplay (grę słów – red.), bo tu trzeba wprost, nasz dom dostaje właśnie bombę i to na nasz koszt każdy obsraniec rzuca koment, myśląc że jest gość ale wybiorą starsze panie, rzucąc w urnę głos

Za dużo ci polityki? Nie dotyczy cię to? Cię nie dotyczą chodniki? Kamienie, co przy polnej drodze leżą kładziesz do michy? Kiedy te chwile znajdziesz, by to przekminić (przemyśleć – red.) – w łagrze na pryczy?"

W kolejnym nagraniu opublikowanym już po „ostrym cieniu mgły” prezydenta, Zeus powraca do tych słów. – Mam niestety wrażenie, że opinie, takie jak zawarta w mojej zwrotce, rządzących nie interesują. Niestety, mimo iż prezydent opublikował swoje nagranie, to nadal tak uważam – ocenił krótko.

– Dlaczego? Odniosę się wyłącznie do tej ostatniej akcji Hot 16 Challenge. Celem drugiej edycji tej akcji jest zbieranie pieniędzy dla medyków. Tłumacząc w najprostszy sposób: zbieramy pieniądze, ponieważ nasz obecny rząd nie jest w stanie zapewnić tym ciężko pracującym ludziom ochrony. A co więcej – z tego, co wiem – zabiera się im nawet możliwość wypowiedzi w całej tej sprawie, która bezpośrednio ich dotyczy – zwracał uwagę.

– Moim zdaniem, gdyby rządzący umieli skutecznie poradzić sobie z taką sprawą, nie byłoby w ogóle potrzeby robienia takiej zbiórki. Myślę więc – aczkolwiek mogę jedynie domniemywać – że nagranie prezydenta było jedynie ruchem PR-owym. I z jednej strony mógłbym powiedzieć, że żałuję tej nominacji, ponieważ została ona w ten sposób wykorzystana, ale z drugiej strony nie żałuję słów, jakie wypowiedziałem w swoim nagraniu i cieszę się, że w ten sposób to dotrze do większej liczby osób i może kilku z nich da do myślenia – stwierdził.

– Nikomu nie mówię, na kogo ma głosować i w co ma wierzyć, ale przeraża mnie bierność ograniczająca się do krzykliwego komentarza na Facebooku czy YouTube, a na tym dla wielu kończy się dzisiaj troska o przyszłość naszego kraju. Lubimy się kłócić, ale ciężko nam się zmotywować do działania w najważniejszych kwestiach, a jak zarapowałem w moim hot 16 – jesteśmy w tym razem, czy tego chcemy, czy nie. Myślę, że każdy głos ma znaczenie i warto wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość – podsumował.

Czytaj także:

„Walcząc z ostrym cieniem mgły”. Memy po występie prezydenta Dudy w Hot16Challenge2Czytaj także:

Piorun i Dario w hot 16 challenge. Prawdziwa gratka dla fanów „Ślepnąc od świateł”Czytaj także:

„To zabrnęło za daleko moje mordy”. Tede komentuje hot 16 prezydenta: Nie sądziłem, że tego dożyję