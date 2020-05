Posłowie KO z kontrolą w ministerstwie zdrowia. „Szumowski jest nie do obrony”

„Gazeta Wyborcza” w opublikowanym we wtorek artykule poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia przepłacając i bez sprawdzenia jakości, kupiło bezwartościowe maseczki ochronne. Medialne doniesienia postanowili sprawdzić politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy z kontrolą poselską odwiedzili ministerstwo zdrowia.

– Jesteśmy po spotkaniu z ministrem Cieszyńskim. Otrzymaliśmy część dokumentów, o które wczoraj wnioskowaliśmy. Na kolejną część będziemy jeszcze czekać, by móc potem z prawnikami usiąść i przygotować doniesienia do odpowiednich instytucji – mówiła na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Monika Wielichowska. – Mamy też wyniki badań tych masek, które rzeczywiście nie spełniają wymagań, norm i nie mogą być stosowane przez pracowników służby zdrowia – dodała.

Teraz posłowie mają przanalizowac otrzymane dokumenty. – Sprawa zakupu maseczek, które jak się okazuje nie spełniają norm bulwersuje – stwierdził poseł Adam Szłapka. – Dostaliśmy materiały i będziemy je analizować. Poprosiliśmy o kolejne materiały, o wszystkie umowy dotyczące tych spraw. Fizycznie maseczki zostały dostarczone do ministerstwa na koniec marca, natomiast ministerstwo zleciło sprawdzenie przydatności tych masek 4 maja – powiedział.

Poseł PO Zbigniew Konwiński zapowiedział kolejne wizyty w ministerstwie. – Sprawa budzi szereg wątpliwości – stwierdził.

„Szumowski jest nie do obrony”

Sprawę maseczek skomentował też poseł KO Marcin Kierwiński. „Min. Szumowski jest nie do obrony. Im dłużej PiS będzie go bronił tym większy i głośniejszy będzie jego upadek oraz chaos który wywoła” – napisał na Twitterze. „Minister powinien skupić się na walce z pandemią a nie uczestniczyć w walce o poprawę bytu własnej rodziny i znajomych” – dodał.

Szumowski komentuje zarzuty

– Partia maseczek zakupionych w związku z epidemią nie spełnia norm, zażądaliśmy ich wymiany – powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski komentując informacje „Gazety Wyborczej". Pytany czy będzie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, minister odparł, że „jeśli nie będzie zwrotu i wymiany towaru na spełniający wszystkie wymogi, to oczywiście tak". Dzień później na zorganizowanej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, że wysłano zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Łukasz Szumowski przekazał także, że 600 tys. sztuk maseczek zakupionych przez Polskę z Unii Europejskiej także nie spełnia wymaganych norm. – Dziś wyślę list do Komisji Europejskiej, ponieważ te maseczki trafiły do 16 krajów – zapowiedział Szumowski.

