Wytyczne dot. przeprowadzenia egzaminów. Minister zapowiada, kiedy się pojawią

„Dziś około 13:00 publikacja wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzenia egzaminów w roku 2020” – napisał na Twitterze minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Szef resortu więcej informacji przekazał na antenie Radia Wnet. – Tam też będziemy m.in. mówili o tym, że maseczki, które mamy używać w przestrzeni publicznej będą obowiązywały w tych momentach, gdzie poruszamy się w przestrzeni publicznej, gdy młodzież będzie szła do szkoły, czy zmierzała do sali egzaminacyjnej – powiedział. Minister zaznaczył, że konieczność zakrywania nosa i ust nie będzie obowiązywała w trakcie egzaminu. – Oczywiście ten, kto będzie chciał, będzie się w ten sposób czuł bezpiecznie, będzie mógł to zrobić, ale obowiązku zasłaniania nosa i ust w trakcie samego egzaminu nie będzie – dodał szef MEN.

Kiedy odbędą się matury i egzaminy ósmoklasistów?

W piątek 24 kwietnia na konferencji prasowej minister Piontkowski przedstawił harmonogram przeprowadzenia egzaminów. – Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą kontynuowane przez kolejne dni, aż do końcówki czerwca. W tym roku nie będzie części ustnej – powiedział. – Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów. Od 22 czerwca będą egzaminy zawodowe, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych. Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty sprawdzimy do końcówki lipca. Matury także będą miały egzamin dodatkowy na początku lipca – dla tych, którzy nie załapią się na pierwszy termin. Mniej więcej do 11 sierpnia będą wyniki. Ewentualne poprawy na początku września, a wyniki do końcówki września – precyzował wówczas Dariusz Piontkowski.

