Wicepremier Emilewicz: Usunięcie piosenki Kazika z Listy Przebojów jest skandaliczne

Jadwiga Emilewicz napisała list do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego w sprawie usunięcia piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” z Listy Przebojów Radiowej Trójki.– Ostatni raz tego typu ingerencji, w coś co nigdy nie może być przedmiotem cenzury, dokonano w 1984 roku – pisze wicepremier wzywając RMN do działania.

List Jadwigi Emilewicz do przewodniczącego RMN Krzysztofa Czabańskiego został opublikowany na Twitterze. – Usunięcie piosenki Kazika z Listy Przebojów Radiowej Trójki jest skandaliczne – napisała wicepremier z Porozumienia Jarosława Gowina publikując wpis. „Wczorajsza decyzja o usunięciu z Listy Przebojów piosenki Kazika pt. „ Twój ból jest lepszy niż mój” słusznie wywołała oburzenie słuchaczy i artystów. Ostatni raz tego typu ingerencji, w coś co nigdy nie może być przedmiotem cenzury, dokonano w 1984 roku. Miałam wtedy jedenaście lat i doskonale pamiętam samotne werble z „To tylko tango” Maanam w miejscu ocenzurowanych przez ówczesne władze utworów zespołu ” – czytamy w liście Emilewicz. „ W polskiej historii kultura posiada silny gen kontestacji rzeczywistości; od zawsze była także ważnym barometrem nastrojów społecznych. Artystyczna wolność nigdy nie powinna być w żaden sposób skrępowana, nawet kiedy twórca ma inne zdanie i inaczej postrzega rzeczywistość ” – podkreśliła wicepremier. Wicepremier wezwała Rade Mediów Narodowych do działania w tej sprawie. „ Liczę, że Rada Mediów Narodowych podejmie szybkie i zdecydowane kroki w sprawie wyjaśnienia incydentu oraz powrotu piosenki na fale radiowej Trójki ” – zaapelowała w liście. „ Pamiętajmy, że wirus, z którym walczymy atakuje płuca, a nie zdrowy rozsądek ” – dodała. Niedźwiedzki odchodzi z Trójki „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiedzki w wydanym oświadczeniu. Marek Niedźwiecki to kolejny dziennikarz, który w ostatnim czasie zdecydował się na odejście z radiowej Trójki. Współpracę z radiem zakończyli m.in. Anna Gacek, Wojciech Mann, Jan Młynarski, Jan Chojnacki, Gaba Kulka, Paweł Drozd i Dariusz Bugalski. Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia „Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia. O czym jest piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój”? Planowany na czerwiec album „Zaraza” będzie pierwszym solowym krążkiem Kazika od 2008 roku. Nic więc dziwnego, że piosenka promująca płytę wzbudziła duże zainteresowanie w sieci. Tym bardziej, że Staszewski zaatakował w niej Jarosława Kaczyńskiego. „Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń, ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń, na łańcuchy patrzę, ocieram łzy, tak jak i ty” – śpiewa Kazik odnosząc się w ten sposób do wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz decyzji wydawanych przez administrację niektórych cmentarzy. „Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą stój, bo twój ból jest lepszy niż mój” – słyszymy w dalszej części utworu, gdzie Staszewski nawiązuje do przyjazdu prezesa PiS na Powązki, którego 10 kwietnia wpuszczono na grób matki, chociaż dla innych osób cmentarz pozostawał zamknięty. Autor tekstu postanowił także zestawić postać Kaczyńskiego z innymi osobami, które 10 kwietnia również obchodziły rocznicę śmierci bliskich. „Cztery lata temu 10 kwietnia Marii prosto pod koła córka uciekła... Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego, twój ból jest lepszy niż jego” – śpiewa Kazik. Czytaj także:

Preisner: Niedźwiecki odchodzi z Trójki. To pokłosie afery z utworem Kazika?