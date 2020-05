Członek Rady Mediów Narodowych składa wniosek o odwołanie prezes Polskiego Radia. Broni jej Lichocka

Paweł Kukiz opublikował na swoim Twitterze tekst wniosku, który złożył przedstawiciel jego ugrupowania w sprawie odwołania prezes Polskiego Radia. „Dziś przedstawiciel Kukiz’15 w Radzie Mediów Narodowych, Grzegorz Podżorny, złożył wniosek o natychmiastowe odwołanie prezes Polskiego Radia” – napisał Kukiz.

„Składam wniosek o odwołanie Pani Agnieszki Kamińskiej ze stanowiska prezesa zarządu Polskiego Radia. Jednym, ale nie jedynym powodem tego wniosku jest niewłaściwy nadzór nad programem III PR” – czytamy we wniosku złożonym przez Podrożnego. „Jednocześnie wnoszę, aby po odwołaniu obecnej pani prezes Rada Mediów Narodowych ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu PR. Liczę też, że ponownie refleksji Rady zostanie poddana idea trzyosobowego zarządu PR” – dodano we wniosku.

Poseł PSL-Kukiz’15 Stanisław Tyszka poinformował, że wniosek o odwołanie prezes Polskiego Radia został złożony na prośbę Pawła Kukiza „za tolerowanie skandalicznego cenzurowania piosenki Kazika i o rozpisanie otwartego konkursu na to stanowisko".

Lichocka broni prezes Polskiego Radia

W obronie prezes Polskiego Radia stanęła posłanka PiS i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. „O sprawie Trójki dowiedziałam się po fakcie. Ale chciałabym wyrazić publicznie wyrazy wsparcia dla prezes Agnieszki Kamińskiej i dyrektora PR3 Tomasza Kowalczewskiego. Mają trudną pracę, narażeni są na ataki z różnych stron. W tej sprawie mają rację” – napisała Lichocka na Twitterze. Do swojego wpisu dodała hasztag #wolnemedia.

Niedźwiedzki odchodzi z Trójki

„W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiedzki w wydanym oświadczeniu.

Marek Niedźwiecki to kolejny dziennikarz, który w ostatnim czasie zdecydował się na odejście z radiowej Trójki. Współpracę z radiem zakończyli m.in. Anna Gacek, Wojciech Mann, Jan Młynarski, Jan Chojnacki, Gaba Kulka, Paweł Drozd i Dariusz Bugalski.

Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

O czym jest piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój”?

Planowany na czerwiec album „Zaraza” będzie pierwszym solowym krążkiem Kazika od 2008 roku. Nic więc dziwnego, że piosenka promująca płytę wzbudziła duże zainteresowanie w sieci. Tym bardziej, że Staszewski zaatakował w niej Jarosława Kaczyńskiego. „Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń, ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń, na łańcuchy patrzę, ocieram łzy, tak jak i ty” – śpiewa Kazik odnosząc się w ten sposób do wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz decyzji wydawanych przez administrację niektórych cmentarzy. „Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą stój, bo twój ból jest lepszy niż mój” – słyszymy w dalszej części utworu, gdzie Staszewski nawiązuje do przyjazdu prezesa PiS na Powązki, którego 10 kwietnia wpuszczono na grób matki, chociaż dla innych osób cmentarz pozostawał zamknięty.

Autor tekstu postanowił także zestawić postać Kaczyńskiego z innymi osobami, które 10 kwietnia również obchodziły rocznicę śmierci bliskich. „Cztery lata temu 10 kwietnia Marii prosto pod koła córka uciekła... Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego, twój ból jest lepszy niż jego” – śpiewa Kazik.

