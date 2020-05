Lubnauer komentuje zdjęcie prezydenta Dudy: Twoje prawa są lepsze niż nasze?

„Dzisiaj rano podziwiałem piękne Bieszczady z Panem Kazimierzem Nóżką i Marcinem Sceliną z Nadleśnictwa Baligród. Odkrywajmy Polskę! Wspierajmy polską branżę turystyczną! To bardzo ważne – wspierajmy naszych przedsiębiorców! Polska jest piękna” – napisał Andrzej Duda na Twitterze w sobotę 16 maja.

Dzień później Katarzyna Lubnauer w mediach społecznościowych zamieściła inne zdjęcie prezydenta Dudy. „A Ty się Polaku męcz na pustej ulicy w maseczce. A w restauracji też będziesz mógł usiąść tylko sam lub z rodziną i to dopiero, jak je otworzą. Chyba, że to nieznana rodzina wspólnie zamieszkująca z Andrzejem Dudą? Twoje prawa są lepsze niż nasze?” – napisała na Twitterze, nawiązując do tekstu piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Na zdjęciu, które udostępniła Lubnauer prezydent siedzi z towarzyszącymi mu mężczyznami przy stole. Nikt nie ma założonej maski.

Przypomnijmy – obecnie w Polsce obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej. Takiej konieczności nie ma podczas pobytu w lesie.

