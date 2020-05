Radosław Sikorski do Krystyny Pawłowicz: Zamknij się, wariatko

Krystyna Pawłowicz zamieściła na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym nawiązała do afery wokół listy przebojów radiowej Trójki i piosenki Kazika. „»Trujka«...Samooczyszczenie”... – napisała była posłanka PiS. Na uwagę, że jako sędzia TK nie powinna wypowiadać się w kwestiach m.in. politycznych, Krystyna Pawłowicz pytała, czy słuchaczowi radia nie wolno go oceniać. Dodała, że nie została pozbawiona praw publicznych.

Byłej parlamentarzystce Prawa i Sprawiedliwości w dość niewybredny sposób odpowiedział Radosław Sikorski. „Zamknij się, wariatko” – stwierdził europoseł KO.



Pseudo-Polacy i tzw. demokraci

Wcześniej w podobnym tonie co sędzia Tk wypowiedział się komentator Wojciech Reszczyński. „Z Trójki odchodzą »skrzywdzeni«. Będzie więcej miejsca dla młodych dziennikarzy, których starzy nie będą już musieli »namaszczać«, a młodzi im schlebiać. Trójka to nie etos, mit, legenda, kultowa stacja, itd., ale uwłaszczona od ponad 30 lat radiowa kasta” – napisał na Twitterze publicysta. W kolejnym wpisie wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dalej obrażał dotychczasowych pracowników stacji i zachęcał dziennikarzy do zgłaszania się na ich miejsca. „Przyjdą inni. Nie ludzie z historią pracy w SB, ani pseudo-Polacy i tzw. demokraci. Ludzie bez kompleksów, które wmawiała Polakom III RP, także Trójka; postępowa, tęczowa, różowa. Młodzi walcie dziś do Trójki. Niech będzie wolna i biało-czerwona” – pisał.



Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

