„Wasza wolność lepsza niż nasza”. Internauci krytykują Andrzeja Dudę

a„595 metrów n.p.m, w skali piękna 10/10. Święty Krzyż. Prezydent Andrzej Duda w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Wspierajmy polską branżę turystyczną! Na cel podróży warto wybrać jeden z polskich parków narodowych” – poinformowała Kancelaria Prezydenta we wpisie na Twitterze opublikowanym w niedzielę 24 maja. Na zamieszczonym nagraniu widać prezydenta w towarzystwie trzech osób.

Pod nagraniem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. „A maseczki gdzie?”, „Halo – policja i sanepid – gdzie kary?”, „Doktor Duda z rodziną. No, bo to chyba musi być rodzina, skoro stoją blisko siebie i nie mają maseczek”” – komentowali internauci. „Znów są równi i równiejsi? Ci, co muszą zachowywać dystans i nosić maseczki – i ci, co nie muszą”, „Czy prezydent wizytował Polskę z rodziną, że nikt z nich nie założył maseczki?”, „Ani 2 metrów odległości, ani maseczki. Wasza wolność lepsza niż nasza. My dostajemy mandaty” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

Przypomnijmy – w Polsce wprowadzony został obowiązek zasłaniania okolic nosa i ust w przestrzeni publicznej. W lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki. – Pamiętajmy, że nadal obowiązuje zakaz grupowania się i trzeba zachowywać bezpieczny odstęp. Dla bezpieczeństwa w miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób, został zachowany obowiązek zasłaniania twarzy. Na parkingu nosimy więc maseczkę, ale w lesie już tego obowiązku nie ma – mówił minister Michał Woś w kwietniu.

