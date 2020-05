„Jest taka malutka”. Politycy mówią o swoich matkach, Trzaskowski i Tusk opublikowali zdjęcia z dzieciństwa

„Moja Mama była jak słońce. I pewnie każde z Was myśli to samo o swojej, nie tylko w Dzień Matki. Sopot, lato 1961” – napisał Donald Tusk na Instagramie. „Mamo – tęsknię!” – czytamy na profilu Rafała Trzaskowskiego. „Mamo. W pojedynkę wychowałaś czwórkę dzieci. Samotnie zajmowałaś się domem i ciężko pracowałaś, żeby nas utrzymać – to wszystko w małym mieście na Podkarpaciu. Nigdy się nie poddałaś. Jesteś dla mnie wzorem siły i odwagi. Bardzo przeżywałaś sukcesy mojego rodzeństwa i moje. Pokazałaś mi, jak być wolnym od pogardy wobec innych. Nauczyłaś mnie walczyć o swoje. To dzięki Tobie jestem tu, gdzie jestem. Kocham Cię, Mamo, i dziękuję za wszystko” – napisał Robert Biedroń. Politycy do wpisów dołączyli zdjęcia ze swoimi mamami.

Życzenia od prezydenta

Życzenia wszystkim matkom złożył Andrzej Duda. – Wszystkim mamom życzę tego co najwspanialsze. Jak najmniej trosk, radości z życia oraz zadowolenia z pociech. Drogie Mamy wszystkiego najlepszego – powiedział na nagraniu urzędujący prezydent. – Zawsze mogłem liczyć na mądrość mojej mamy, co najbardziej doceniłem kiedy już byłem takim chłopakiem dorastającym, a później dorosłym człowiekiem. Czasem rzeczywiście myślę, że może nawet za rzadko mówię mojej mamie, że ją kocham, ale bardzo lubię ją przytulać, bo właśnie jest taka malutka (…). Mam nadzieję, że mama wie, że syn zawsze o niej pamięta, bo jest wielką osobą w moim życiu – mówił o swojej mamie Adrzej Duda.