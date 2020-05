Ozdoba: 25 maja 2020 roku skończył się w SN „komunizm”. Szczepkowska: Żałosny złodziej

O decyzji prezydenta odnośnie stanowisk w Sądzie Najwyższym poinformował w poniedziałek jego rzecznik, Błażej Spychalski. „Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzje personalne dotyczące stanowisk w SN. Prezydent RP zdecydował o powołaniu, spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez ZO Sędziów Sądu Najwyższego, pani sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa SN” – przekazał na Twitterze Spychalski. Jednocześnie rzecznik prezydenta oświadczył, że głowa państwa powołała sędziego Michała Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. Laskowski był jednym z trzech kandydatów ubiegających się o to stanowisko.

Zmianę na czele SN należący do obozu rządzącego Jacek Ozdoba skomentował na Twitterze parafrazą słynnego cytatu Joanny Szczepkowskiej: „25 maja 2020 roku skończył się w Sądzie Najwyższym »komunizm«”. Aktorka na swoim Facebooku upomniała jednak polityka, by „nie podpinał się pod cudze gesty”. „To jest taka sama kradzież, jakby pan komuś wyjął dowód osobisty z kieszeni. Nie po to mówiłam te słowa, żeby Polska była taka, jaka jest za PiS. Oburzonych uspokajam – to żałosny złodziej i tyle” – napisała.

Kim jest Małgorzata Manowska?

Nowa I Prezes SN ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora oraz została doktorem habilitowanym. Wykładała na UW oraz na Uczelni Łazarskiego, gdzie przyznano jej tytuł profesora nadzwyczajnego. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym i prawie pracy.

56-letnia Manowska ma na swoim koncie orzekanie w warszawskich sądach: rejonowym, okręgowym i apelacyjnym. W 2007 roku została powołana na podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a swoją funkcję sprawowała od marca do listopada. Już w lipcu 2018 roku jej nazwisko pojawiło się w kontekście potencjalnych kandydatów do obsadzenia stanowiska I Prezes Sądu Najwyższego.

