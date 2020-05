„Reprezentuje nas pan w Europie”. Boniek krytykuje strój Jakiego i proponuje mu numer Krychowiaka

„Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w telewizji. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało: spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią. Reprezentuje nas pan w Europie. Proszę pogadać z Kamilem Bortniczukiem lub Janem Kanthakiem” – zasugerował życzliwie europosłowi Zbigniew Boniek. „Jak nie, to dam telefon do Grzegorza Krychowiaka” – napisał na koniec. Nie wiadomo czy żartując, czy grożąc.

Patryk Jaki na krytykę ze strony byłego gracza Juventusu Turyn i reprezentacji Polski odpowiedział, przesyłając linki do artykułów na temat mody męskiej. „Ja się mogę nie znać. Jednak państwo wyżej” – odpisał. Internautów niżej jednak nie przekonał. Na uwagę zasługuje zwłaszcza głos Jakuba Roskosza, niegdyś zawodowo doradzającego politykom i biznesmenom w kwestii ubioru. Jak pisał, błędów Patryk Jaki popełnił w tym przypadku wiele. Jako główny wyszczególnił dobór stroju do miejsca. My się możemy nie znać, jednak pan wyżej...