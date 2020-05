Tusk, Sikorski i Siemoniak pozywają Macierewicza. „Dość kłamstw”

„10 lat, 122 miesięcy, 528 tygodni, 3699 dni: T. Siemoniak, D. Tusk, R. Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców Tragedii Smoleńskiej. T. Arabski skazany, czas na resztę” – napisał Antoni Macierewicz na swoim profilu na Twitterze. Ten wpis oburzył m.in. Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego oraz Tomasza Siemoniaka. Roman Giertych poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w imieniu tych trzech polityków złożył pozew przeciwko przewodniczącego tzw. podkomisji smoleńskiej.

„Wypowiedź ta pojawia się w czasowym kontekście rzekomego zakończenia prac tzw. podkomisji A. Macierewicza, która miała 10 kwietnia opublikować raport końcowy (ale go nie opublikowała) i stanowi ona skrótową wersję wieloletnich kłamstw w/w na temat moich mocodawców” – wyjaśnił prawnik.

Czego domagają się politycy?

Giertych zaznaczył, że celem pozwu jest przede wszystkim uzyskanie przeprosin za powtarzane wielokrotnie kłamstwo. „Będziemy wnosić o to, aby sąd zobowiązał polityka PiS do publicznego odczytania oświadczenia następującej treści: Ja, Antoni Macierewicz przepraszam panów Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i Tomasza Siemoniaka za kłamliwe, oszczercze i nie znajdujące żadnego odzwierciedlenia w jakichkolwiek dowodach przypisywanie ukrywania wiedzy o sprawcach katastrofy smoleńskiej. Wyrażam ubolewanie z powodu swojej niegodnej wypowiedzi i proszę o wybaczenie dokonanego naruszenia dóbr osobistych” – zapowiedział Roman Giertych. Tusk, Sikorski i Siemoniak chcą, by przeprosiny ukazały się w telewizji, radiu, na portalach społecznościowych oraz w najważniejszych polskich gazetach. Dodatkowo politycy chcą przekazania darowizny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.