NA ŻYWO: Posiedzenie Sejmu. Czy zajmą się posłowie?

Trwa 12. posiedzenie Sejmu. Obrady zostaną wznowione w czwartek 28 maja o godzinie 10:00,kiedy to zostaną zadane pytania w sprawach bieżących m.in. skali przemocy domowej w Polsce i rozwiązań wprowadzonych przez ustawę antyprzemocową, afery w radiowej Trójce, sytuacji finansowej polskich szpitali czy przeznaczenia dodatkowych środków finansowych dla personelu medycznego, podejmującego pracę w trudnym czasie epidemii COVID-19.

W południe ma zostać przekazana informacja bieżąca w sprawie „realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju””, złożoną przez klub PiS do ministra infrastruktury. Z harmonogramu obrad wynika, że o godzinie 13:30 posłowie zajmą się zmianami w Regulaminie Sejmu, które mają między innymi umożliwić powołanie trzech przedstawicieli Sejmu do komisji do spraw zwalczania pedofilii. Komisja ma w sumie liczyć siedmiu członków. Swoich przedstawicieli wskazali już: prezydent, premier i Rzecznik Praw Dziecka

Na godzinę 14:30 zaplanowano II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który zakłada zawieszenie stosowania stabilizującej reguły finansowej. I czytanie tego projektu odbędzie się o 10:00 na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. W drugim dniu posiedzenia Sejmu odbędzie się m.in. drugie czytanie przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0. Rządowy projekt zakłada uruchomienie ponad 560 mln złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez epidemię koronawirusa. O 15:30 zostanie przedstawione sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Blok głosowań, w takcie którego mają zostać przyjęte wcześniej wymienione projekty, ma się odbyć między 17:30 a 20:00. O 20:00 Sejm rozpatrzy zgłoszony przez klub PO-KO wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Głosowanie, które zadecyduje o dalszych losach wicepremiera, zaplanowano na 21:30.

