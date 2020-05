Kiedy nastąpi publikacja raportu podkomisji smoleńskiej? Brejza interweniuje. „Bum”

Krzysztof Brejza na Twitterze opublikował zdjęcie dokumentu, który wysłał do przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku. W piśmie datowanym na 12 maja senator zadał kilka pytań: „Jakie są przyczyny, że wbrew zapowiedziom Pan Przewodniczący nie przedstawił raportu końcowego z prac Podkomisji?, „Czy gotowy jest raport końcowy z prac Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 oku?” oraz „Kiedy nastąpi publikacja raportu końcowego z prac Podkomisji ds. Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku?”.

Polityk KO w mediach społecznościowych opublikował treść odpowiedzi na interwencję senatorską. „Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta i nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne" – oznajmiła Marta Palonek, sekretarz podkomisji. „Bum! Jednozdaniowa, ale przełomowa, odpowiedź podkomisji A. Macierewicza ws. raportu. To już koniec: Raport końcowy jest gotowy. Nie publikują go przez pandemię (rzekomo). Formalnie: jeśli komisja przyjęła raport końcowy, to oznacza koniec jej działalności(również finansowania)” – komentował Krzysztof Brejza.

