Skutki uboczne Hot 16 Challenge: Politycy Konfederacji wydają płytę

Rapujący Andrzej Duda jest z pewnością widowiskiem, które komentowane będzie jeszcze długo, jednak pod względem muzycznym to przedstawicielom Konfederacji należy przyznać tytuł politycznych zwycięzców Hot 16 Challenge 2. Abstrahując od poglądów głoszonych w utworach prawicowych polityków, mamy tu po prostu czego słuchać. W ich wypadku milionowe zasięgi poparte są pomysłowymi i względnie udanymi wykonaniami.

Świadomi sukcesu politycy postanowili więc kuć żelazo póki gorące i skorzystać na chwilowym wzroście popularności. Jak pisze Interia, już na pewno wydadzą własną płytę na CD i winylu. – Są silne naciski, żebyśmy to zrobili. Ktoś mógłby traktować to jako czystą zabawę, ale te piosenki to manifest polityczny. Różnią się od przemówień w Sejmie, bo często mają większe zasięgi – wyjaśniał w rozmowie z portalem poseł Konrad Berkowicz, którego wykonanie obejrzano już 4 miliony razy.

Jak zapowiadają politycy, niektóre utwory zostaną wydłużone, ponieważ charakterystyka „hot16” wymagała od nich raczej lakonicznych form wyrazu. – Muszę dograć drugą zwrotkę, mam nadzieję, że uda się w weekend. Bo po wycięciu przekazu charytatywnego okazało się, że numer trwa 58 sekund. Nie możemy tego wydać jako Konfederacja. Najprawdopodobniej zrobimy to w inny sposób. Płyty puścimy pewnie na aukcję – mówił Artur Dziambor. Portal dowiedział się, że „przynajmniej część” pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży albumu trafi na walkę z koronawirusem.

Dobromir Sośnierz



Sławomir Mentzen



Artur Dziambor



Konrad Berkowicz



Janusz Korwin-Mikke

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.