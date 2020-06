Andrzej Duda pojawił się na terenie inwestycji na Mierzei Wiślanej. „Nie będziemy prosić Rosji”

Prezydent przypomniał, że inwestycje – takie jak kanał żeglugowy i Centralny Port Komunikacyjny – dają miejsca pracy. – Teraz, kiedy są realizowane, choćby tylko tutaj, na tej budowie, pracuje 50 polskich firm, przywożąc codziennie swoich pracowników – mówił. – Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej ma na celu wzmacnianie polskiej suwerenności, niezależności i wolności – podkreślał Andrzej Duda i wyjaśnił, że „nie będziemy już musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali”.

– My jesteśmy ambitni jako naród i też jako władze, które zostały przez obywateli postawione na czele RP i chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, a nie daj panie Boże nie chcemy z nich rezygnować, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. Nie mamy co do tego żadnej wątpliwości. To też pokazuje historia, w ten sposób świat wyszedł z wielkiego kryzysu, pokonał kryzys, który był po II wojnie światowej, to właśnie wielkimi inwestycjami realizowanymi m.in. z planu Marshalla odbudowała się i wyszła na wielką, wielką „prosperitę”, także dzięki społecznej gospodarce rynkowej, Europa Zachodnia. Dlatego my chcemy te nasze wielkie inwestycje kontynuować. Tę inwestycję, kanał żeglugowy, CPK, te inwestycje dają miejsca pracy. Teraz, kiedy są realizowane – podkreślał prezydent Andrzej Duda na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.