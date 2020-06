Po wakacjach szkoły będą pracować zdalnie? Piontkowski: Przygotowujemy różne warianty

Dariusz Piontkowski gościł w Radiu Plus, gdzie był pytany o to, jak będzie wyglądał rok szkolny 2020/ 2021. – Chyba nikt nie jest w stanie ocenić jak będzie wyglądała sytuacja za trzy miesiące. Mam nadzieję, że wrzesień będzie już tym okresem, kiedy epidemia, jeżeli nawet w ogóle nie wygaśnie, to będzie opanowana co najmniej na takim stopniu jak teraz, a może i lepszym i dzięki temu uczniowie będą mogli wrócić z powrotem do zajęć – mówił minister edukacji.

Prowadzący rozmowę dopytywał, co będzie jeśli doszłoby do drugiej fali epidemii na jesieni – Gdyby spełnił się ten gorszy scenariusz i epidemia rzeczywiście nie ustąpiła, była na dosyć szerokim zasięgu, to wówczas mamy przygotowane już rozwiązania prawne. Do kształcenia na odległość przygotowani są nauczyciele i uczniowie – zapewniał Piontkowski. – Przygotowujemy różne warianty dotyczące egzaminów czy rekrutacji, tak samo przygotowujemy kilka wariantów na rozpoczęcie roku szkolnego. W zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna – dodał.

Minister Edukacji zapewnił też, że szkoły są przygotowane do przeprowadzenia matur. - Na razie nie mamy żadnych sygnałów, które wskazywałyby na to, że są jakieś problemy. Dyrektorzy szkół powoływali komisje egzaminacyjne, pozwoliliśmy na to, żeby zmniejszyć składy w mniejszych salach. Dyrektorzy znają wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, półtorametrowych odstępów, sądzę, że są przygotowani, albo są na ostatnim etapie - wyjaśnił.

Co z podwyżką dla nauczycieli?

Prowadzący rozmowę w Radiu Plus zapytał ministra edukacji czy zapowiadana przez premiera nowelizacja budżetu nie będzie oznaczała wycofania podwyżek dla nauczycieli, planowanych od września.

- Ja będę optował oczywiście za tym aby nauczyciele otrzymali 6% podwyżkę. Proszę natomiast pamiętać, że minister edukacji nie jest gospodarzem budżetu – stwierdził szef MEN. – Optuję za tym aby podwyżka była wypłacana tak jak zakładaliśmy, natomiast decyzja będzie zapadała na szczeblu rządowym i sejmowym. Pamiętajmy o tym, że ustawę budżetową ostatecznie zmienia właśnie Sejm – dodał.

Piontkowski podkreślił, że nie ma powodu, żeby podejmować teraz jakieś działania w tej sprawie. –Dopiero gdy rozpoczną się prace nad budżetem i pojawi się tego typu kwestia będą zapadały decyzje – stwierdził.

