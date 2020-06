Morawiecki wnioskuje o wotum zaufania, prezydent mówi o „satysfakcji”. „Nasze piękne i dumne państwo”

– Przed momentem, tak jak państwo, wysłuchałem wystąpienia premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Nie ukrywam, że wysłuchałem tego wystąpienia z satysfakcją, albowiem kilka dni temu zaproponowałem panu premierowi, patrząc na sytuację polityczną w naszym kraju, patrząc na rozwój tej sytuacji, patrząc także na to, co dzieje się w polskim Sejmie i szerzej w polskiej polityce, aby wyszedł i wystąpił o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla rządu – powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej zorganizowanej w gmachu niższej izby parlamentu. – Po to aby zakończyć i przeciąć ten proces, w którym de facto rządowi i większości parlamentarnej przeszkadza się w działaniach, które po pierwsze mają prowadzić do zakończenia pandemii koronawirusa, stworzenia warunków całkowicie bezpiecznych dla życia i zdrowia Polaków, jak również i warunków do tego, by w sposób sprawny i konsekwentny walczyć ze skutkami kryzysu gospodarczego, z tym zagrożeniem, który koronawirus dla polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców, dla miejsc pracy w Polsce, a w efekcie dla polskich rodzin wywołał – kontynuował prezydent.

„Analiza porównawcza” Morawieckiego

Andrzej Duda przekonywał, że by ratować polską gospodarkę w stanie pandemii koronawirusa wymagane jest konsekwentne, spokojne działanie prowadzonego w sposób zgodny. Prezydent dodał, że premier w czasie swojego wystąpienia dokonał swego rodzaju analizy porównawczej tego, w jaki sposób wyglądała sytuacja, w kraju za rządów PO-PSL – „jak wyglądała wtedy Polska, jak wyglądała walka z kryzysem i czyim kosztem ta walka się wówczas odbywała”. Następnie prezydent podkreślił, że przez ostatnie ponad cztery lata polityka była prowadzona w zupełnie inny sposób. – Polityka ukierunkowana na wsparcie dla rodziny, ukierunkowana na sprawy społeczne. To była także polityka bardzo ambitna, polityka bardzo ambitnych planów gospodarczych, planów inwestycyjnych, które w części już zostały zrealizowane, które są realizowane i które są zaplanowane – powiedział prezydent i wspomniał o budowaniu CPK oraz kanału poprzez Mierzeję Wiślaną. Andrzej Duda podkreślił także, że „nowoczesne państwo to nie tylko wielkie technologie, ale też dogodne, dobre życie dla zwykłej rodziny, zwykłego człowieka, także tego mieszkającego w mniejszej miejscowości".

Prezydent podkreślił także ogromną wagę zgodnej współpracy między prezydentem a rządem. – Polska potrzebuje dzisiaj zgody i dobrego współdziałania władz wykonawczych, rządu z prezydentem, spokojnej realizacji planów. Ta spokojna realizacji planów zapewni miejsca pracy, ta spokojna realizacja planów, a nie awantury i kłótnie to będzie w przyszłości pomyślność dla polskiej rodziny – przekonywał prezydent.

„Ludzie wygrali”

Andrzej Duda wspominał wybory 4 czerwca 1989 i nawiązywał do wytworzonej dzięki nim symboliki. – Kto wtedy wygrał? Ludzie wygrali. To Polacy, którzy poszli do urn pokazali, co to znaczy solidarności i co to znaczy wola przełamania impasu i wola wyjścia na wolność, co to znaczy, że chcą przezwyciężyć okowy zła, co to znaczy, że chcą mieć wolą Polskę. Tak mocno wypowiedzieli się wtedy za wolną Polską a przeciwko komunizmowi – opisywał prezydent. – Dzisiaj chciałbym, żeby moi wszyscy rodacy sobie to przypomnieli – dodał. Następnie prezydent nawiązał do obecnej sytuacji w Polsce. – Wierzę, że właśnie dzisiaj, razem, zgodnie w solidarności, przełamiemy impas tego kryzysu i z powrotem wrócimy na drogę dynamicznego rozwoju – podsumował Andrzej Duda.

„Piękne i dumne państwo”

Prezydent na konferencji prasowej ocenił, że Polska dobrze radzi sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. – Dzięki mądrej polityce polskiego rządu w ostatnich miesiącach, dzięki mądrym decyzjom, dzięki dobremu współdziałaniu i dzięki temu, że również i te zadania, które ja złożyłem na rząd w tym zakresie zostały zrealizowane i są wykonywane – precyzował. – To bardzo ważna kwestia – dodał prezydent i podziękował za współpracę rządowi. – Chciałbym, żeby wszystkie te plany zostały zrealizowane do samego końca i zapowiadam będę tego pilnował, bo tego potrzebują dzisiaj Polacy, a przede wszystkim zasługujemy na to my wszyscy i zasługuje na to nasze piękne i dumne państwo – zakończył prezydent.