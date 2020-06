Dominik Tarczyński: Lubię oglądać, jak sobie sami łby rozwalają

„Lubię oglądać, jak sobie sami łby rozwalają. Klasa” – napisał na Twitterze Dominik Tarczyński. Polityk PiS udostępnił nagranie, na którym widać mężczyznę dewastującego szybę w drzwiach. Następnie przez miejsce, w którym wcześniej znajdowało się szkło, próbuje wejść do środka budynku kobieta. W pewnym momencie przewraca się na stojący w oddali automat. Można się domyślać, że są to sceny ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wciąż trwają protesty po śmierci Geroge’a Floyda. Wiele z tych wydarzeń pokojowych za dnia, przeradza się w akty wandalizmu, plądrowanie i walki z policją w nocy.

Sprawa George’a Floyda

25 maja czarnoskóry George Floyd zginął w trakcie zatrzymania przez policję. Na nagraniu widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant Derek Chauvin nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ miał użyć podrobionego banknotu w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda blisko 9 minut.

Wszyscy czterej policjanci, którzy brali udział w zdarzeniu zostali zwolnieni ze służby. Derek Chauvin w kolejnych dniach został oskarżony o morderstwo trzeciego stopnia, czyli nieumyślne pozbawienie życia. W masowych protestach, które wybuchły w całych Stanach Zjednoczonych demonstrujący domagali się m.in. aresztowania kolejnych policjantów i postawienia mocniejszych zarzutów.

Nowe zarzuty dla Dereka Chauvina

W środę 3 czerwca zmieniono kwalifikacje czynu głównego oskarżonego. Derek Chauvin usłyszał zarzut zabójstwa 2. stopnia, co oznacza morderstwo dokonane ze świadomością konsekwencji czynu, które nie było wcześniej planowane. Oskarżonemu grozi do 40 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo aresztowano trzech kolejnych byłych policjantów, których oskarżono o współudział w zabiciu George'a Floyda. To Thomas Lane, J. Alexander Kueng i Tou Thao. Za współudział w morderstwie 2. stopnia grozi im ta sama kara, co za samo przestępstwo.