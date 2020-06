UE pracuje nad paktem ws. migracji. Kamiński: Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec obowiązkowych relokacji

– W cieniu pandemii od kilku miesięcy toczy się ożywiona dyskusja w Unii Europejskiej na temat nowego Paktu w sprawie Migracji i Azylu – mówił na konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński. – W najbliższych tygodniach Komisja Europejska zamierza upublicznić projekt tego dokumentu – dodał.

Kamiński poinformował, że niektóre państwa postulują, żeby wprowadzić rozwiązania dotyczące natychmiastowej relokacji imigrantów. – W marcu część państw południa Europy, w tym Grecja, Cypr, Włochy, Hiszpania i Malta wystosowały do Komisji Europejskiej postulat wprowadzenia szybkich, obowiązkowych i natychmiastowych relokacji nielegalnych imigrantów, którzy znaleźli się na terenie UE – przyznał Kamiński. – Chcę zapewnić wszystkich Polaków, że rząd polski jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek relokacjom nielegalnych imigrantów na terenie naszego kraju. Jest to stanowisko jasne, jednoznaczne i niepodlegające negocjacjom – podkreślił.

Kamiński tłumaczył takie stanowisko zdrowym rozsądkiem. – Czynimy to nie ze względów ksenofobicznych, co się nam przypisuje, ale z uwagi na zdrowy rozsądek. Nie ma i nie będzie zgody polskiego rządu na narzucane nam eksperymenty społeczne, czy kulturowe – ocenił szef MSWiA.

Wspólny list dot. Paktu w sprawie Migracji i Azylu

4 czerwca Ministrowie Spraw Wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech wystosowali wspólny list do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa i do Komisarz Ylvy Johansson. Dotyczy on Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku. Do inicjatywy czeskiej prezydencji w V4, inspirowanej podejściem Polski do polityki migracji i azylu, przyłączyli się także szefowie resortów spraw wewnętrznych Estonii, Łotwy i Słowenii.

Jak informuje MSWiA, sygnatariusze listu postulują m.in. zdecydowany sprzeciw wobec obowiązkowej relokacji w jakiejkolwiek formie, wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz opracowanie rozwiązań na wypadek sytuacji kryzysowej, umożliwiających elastyczne reagowanie. Uwypuklono również potrzebę zbudowania spójnego i odpornego na kryzysy systemu zarządzania migracją i azylem, opartego na równowadze między solidarnością i odpowiedzialnością.