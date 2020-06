Poseł Porozumienia krytykuje Szumowskiego: Dziecko domyśliłoby się, że ogniska będą wybuchać w kopalniach

– Ministerstwo Zdrowia zaniedbało walkę z epidemią, nie przygotowało żadnej właściwej reakcji na to, co mogło zdarzyć się na Śląsku, jak i w innych dużych, gęsto zaludnionych regionach – twierdzi Andrzej Sośnierz w wywiadzie, którego udzielił Dziennikowi Zachodniemu.

Sośnierz był też pytany, o czym świadczy zamknięcie kopalń przez ministra Sasina dopiero dwa miesiące po pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w kopalni. –Świadczy o niefrasobliwości, a przy tym o braku umiejętności podejmowania decyzji – ocenił poseł Porozumienia. – Do tej pory w Polsce ministerstwo zdrowia nie zbudowano tak potrzebnej bazy laboratoryjnej do wykrywania wirusa. Badania wśród górników dobrze to pokazały, gdy na wyniki trzeba było czekać kilka, a nawet kilkanaście dni. Tak to możemy te problemy wydłużać w nieskończoność i udawać, że nadal wypłaszczamy krzywą – dodał.

Szumowski zasłużył na dymisję?

Sośnierz odwołał się też do słów Łukasza Szumowskiego, który przekonuje że koronawirus w Polsce występuje prawie wyłącznie w ogniskach. – Minister zdrowia mówi: to tylko ogniska. A co ma być? Epidemia tak właśnie przebiega i rozwija się: ogniskami. Wirus nie kalkuluje sobie, że zarazi co dziesiątego. Ciężko słucha się czegoś takiego – stwierdził polityk Porozumienia.

Sośnierz odmówił odpowiedzi na pytanie, czy minister zdrowia zasłużył na dymisję. Warto przypomnieć, że w głosowaniu nad wotum nieufności dla ministra nie wziął udziału. – Wyłączyłem się z tego głosowania, bo uważam, że najpierw należałoby wyjaśnić wątpliwości dotyczące spraw biznesowych powiązanych z rodziną ministra – tłumaczy.