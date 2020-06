„Ja, Patryk Jaki przepraszam pana Donalda Tuska”. Za co przeprasza europoseł PiS?

Choć dla wielu może to być odległym wspomnieniem, niemal dwa lata temu cały świat emocjonował się mundialem w Rosji. To wtedy właśnie Niemcy przegrały z Meksykiem, co ówczesny poseł Patryk Jaki skomentował na Twitterze zdjęciem płaczącego Donalda Tuska. 8 czerwca polityk musiał przeprosić byłego premiera za tamten „żart”.