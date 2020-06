Gowin: W II turze będzie rywalizacja na zasadzie Duda kontra reszta świata

– Nie ma żadnego strachu w całym obozie Zjednoczonej Prawicy. Jest świadomość, że rywalizacja będzie bardzo wyrównana. O II turze wyborów zadecyduje poziom mobilizacji struktur partyjnych i również samych wyborców – ocenił Jarosław Gowin w rozmowie z Radiem Zet. Pytany o list Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS, w którym podkreślił m.in. że „obecnie mamy stan alertu a zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny”, lider Porozumienia powiedział, że nie jest to obawa o przegraną Andrzeja Dudy. – To świadomość, że w II turze będzie rywalizacja na zasadzie Andrzej Duda kontra reszta świata. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że II tura będzie bardzo wyrównana – zaznaczył.

Bieg zmieniono z 400 metrów na 800 metrów

Były wicepremier przyznał, że Rafał Trzaskowski bardzo dobrze wszedł w kampanię prezydencką. – Miał bardzo ułatwiony start przez to, że wszyscy konkurenci musieli wyhamować kampanię a on pojawił się jako nowy zawodnik na bieżni. A bieg zmieniono z 400 metrów na 800 metrów. W tej chwili efekt świeżości mija. Jego sondaże ustabilizowały się, ale wydaje się, że to właśnie on będzie głównym konkurentem Andrzeja Dudy – komentował Jarosław Gowin.

Polityk Zjednoczonej Prawicy wyraził szacunek dla aktywności struktur i wyborców PO, którym w sześć dni udało się zebrać blisko 1,6 mln podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. – Szanuję taką aktywność. Oni odreagowali po katastrofie jaką okazała się kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. O samym Rafale Trzaskowskim powiedział, że „w jego opinii byłby prezydentem, który starałby się jak najczęściej wkładać kij w mrowisko”.

Czytaj także:

Soros, Antifa i uchodźcy. Tak „Wiadomości” TVP zaatakowały Trzaskowskiego