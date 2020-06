Cejrowski: W sprawie aborcji zachowanie Dudy jest daleko zbyt miałkie jak na katolika

– Duda też mówi o sobie, że jest katolikiem. A w sprawie aborcji jego zachowanie daleko zbyt miałkie jak na katolika – stwierdził Cejrowski przy pytaniu o innych kandydatów. – Wielu posłów PiSu po tych głosowaniach nie powinno przyjmować komunii świętej, bo zaciągają grzech śmiertelny na siebie, przyjmując w stanie grzechu – mówił dalej. – Jak się przeciwko Duchowi Świętemu grzeszy w ten sposób, że nie powiedziałeś czegoś na spowiedzi, albo wiesz, że masz grzech ciężki i podchodzisz do komunii, to bardzo jest wielkie nieszczęście. Do piekła pójdą, jak Pan Bóg nie będzie łaskawy i nie przyśle im księdza, jak będą w wypadku samochodowym zdychać na poboczu i nie wyspowiadają się. Więc wielu posłów, cały PiS itd. w związku z niedoborem działań w sprawie aborcji, spychaniem tego gdzieś na dalszy plan... Życie to nie jest dalszy plan, życie niewiniątek to nie jest dalszy plan. Poza tym to jest wasza obietnica wyborcza, to jest też część kontraktu z wyborcą, część waszego słowa honoru – podkreślał Wojciech Cejrowski.

– Teraz przeżywam taki okres myślenia o tym w kategoriach non possumus. Nie jest dobrym głosowanie na mniejsze zło. W poprzednich wyborach miałem podobny dylemat, chciałem wybrać dziewczynę – Konfederację – która ma 2 wady i 8 zalet, ale miałem z tym taki problem moralny, że to nadal nie jest mój wybór. ja nie chcę tej babeczki za żonę. Ładna jest, ale z powodu tych dwóch wad nie wytrzymam z nią. W związku z tym, czy mamy głosować na mniejsze zło... Katolik chyba nie powinien wybierać mniejszego zła, nie zawsze – mówił. Cejrowski przypomniał, że sprzeciw polegający na powstrzymaniu się od głosowania jest "ważnym znakiem społecznym".

Pełny wywiad z podróżnikiem znaleźć można na jego kanale na YouTube:

