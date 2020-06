Frasyniuk reaguje na słowa Kaczyńskiego. „Wtedy skończyło się stanem wojennym”

We wtorek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało list prezesa do członków partii. Jarosław Kaczyński apelował w nim o mobilizację przed wyborami prezydenckimi, ale też ostrzegał, co mogłoby by się stać, gdyby Andrzej Duda nie sięgnął po reelekcję. „Mamy dziś stan alertu, który się skończy dopiero wtedy, gdy odniesiemy zwycięstwo” – zadeklarował.

Kaczyński mobilizuje PiS

Kaczyński nazwał Trzaskowskiego „przedstawicielem skrajnej lewicy” stwierdził, że „nikt rozsądny” nie może liczyć na „konstruktywną postawę KO lub wyłonionego przez tę formację kandydata na Prezydenta RP” . „Jego zwycięstwo oznaczałoby ciężki kryzys polityczny, społeczny i moralny. Możemy temu zapobiec. Możemy iść drogą niełatwą ale prowadzącą nas ku wyższym celom. Muszę jednak w tym miejscu powtórzyć: nic nie robi się samo” – napisał.

Frasyniuk ostrzega