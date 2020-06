Brudziński twierdzi, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”. Polityk opublikował kilka zdjęć

„»Wielkie« ideologiczne spory, emocje, a tymczasem na Pomorzu Zachodnim, ptasia rodzina, mama i tata, w naszej kapliczce, realizuje Boży plan. Polska bez LGBT jest najpiękniejsza” – napisał Joachim Brudziński na Twitterze. Do wpisu europosła odniósł się kandydat na prezydenta Robert Biedroń. „»Polska bez LGBT”,, to nie ptasie jajka w gnieździe, to lecące kamienie i pobicia, to zaszczuci na śmierć Dominik z Bieżunia, Kacper z Gorczyna czy Milo” – napisał. „Pomyślał pan o tym, panie Brudziński, zanim napisał pan tę niegodziwą głupotę?” – kontynuował Biedroń, zwracając się bezpośrednio do Brudzińskiego.

Post Joachima Brudzińskiego cieszy się dość dużym zainteresowaniem wśród użytkowników mediów społecznościowych. „Pan jest nawiedzony”, „Najpiękniejsza jest Polska tam gdzie nie ma PiS-u”, „Co to znaczy dokładnie Polska bez LGBT? Taka Polska przecież nigdy nie istniała, nie istnieje i nie będzie istnieć” – czytamy w komentarzach. „Nie ma zgody na »małżeństwa« gejowskie”, „Przedłużanie gatunku to podstawa” – komentowali inni.

