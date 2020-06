„Pełne szambo”. Lubanuer skrytykowała „W tyle wizji”, Ziemkiewicz obiecuje pozdrowienia

Katarzyna Lubnauer w programie „Gość Radia Zet” krytycznie wypowiadała się na temat Telewizji Publicznej. – Pani redaktor, Telewizja Publiczna pokazuje nas nieustająco. Tyko zawsze w krzywym zwierciadle osób, które są szkodnikami i osób, które w jakiś sposób są przez Telewizję Publiczną szkalowane – powiedziała polityk. – Taki szczególnie mój ulubiony program „W tyle wizji”, który już po prostu jest pełnym szambem dotyczącym ataków na opozycję – kontynuowała.

– Nie przesadziła pani z tym określeniem? – dopytywała Beata Lubecka. – Nie, w dalszym ciągu będę konsekwentnie je głosić. Właściwie to jest obraźliwe dla szamba – to, co dzieje się w „W tyle wizji” – odpowiedziała jednoznacznie Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer krytykuje, Ziemkiewicz obiecuje pozdrowienia

„A kto dzisiaj prowadzi »W tyle wizji«. Z chęcią bym wysłuchał odpowiedzi na zarzuty Katarzyny Lubnauer wobec programu!!!” – napisał użytkownik Twittera. Na pytanie odpowiedział jeden z prowadzących wspomniany program – Rafał Ziemkiewicz. „Ja i Krzysztof Feusette. Pozdrowimy panią Kasię” – zapowiedział publicysta „Do rzeczy”.

