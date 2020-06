„LGBT to nie są ludzie, to ideologia”. Katarzyna Kolenda-Zaleska wyrzuciła Jacka Żalka z programu

Rozmowa toczyła się wokół słów europosła Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza” . Jednym z gości był sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i poseł z klubu PiS Jacek Żalek. Komentując wpis byłego szefa MSWiA, Żalek stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia” . – A co to jest LGTB (polityk mylił skrótowiec kilkakrotnie – red.), może mi pani powiedzieć – spytał. Katarzyna Kolenda-Zaleska zaczęła wyjaśniać, że są tą „wszyscy ludzie, homoseksualiści itd”. Poseł odparł ze śmiechem: „Nie no, to nie są ludzie” .

Wywołało to ostrą reakcje prowadzącej „Fakty po faktach” . – Słucham, jak to „to nie są ludzie” , co pan mówi? – dopytała. Żalek stwierdził kolejny raz, że „to nie są ludzie, to jest ideologia” . Dziennikarka przerwała w tym momencie jego wypowiedź.

– Są jakieś granice, także w tym programie. Ja bardzo panu podziękuje za naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ jeśli pan mówi, że „LGBT to nie są ludzie” , to naprawdę nie powinien pan... – mówiła dziennikarka. Polityk przerywał jej, po raz kolejny myląc skrótowiec. – Pani redaktor, pani sugeruje, że jak nie było LGTB, to nie było homoseksualistów? Czy może się pani ocknąć? Ja rozumiem, że jest gorąco, ale ja bym bardzo prosił... – kontynuował polityk. Kolenda-Zaleska stwierdziła, że Żalek obrażał ją od początku programu i zakończyła rozmowę z nim.

Komentarze po spięciu Żalka i Kolendy-Zaleskiej

Sytuacja wywołała lawinę komentarzy.

