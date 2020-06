„Natomiast tego można się spodziewać po dziennikarce...”. Żalek ocenia Kolendę-Zaleską

– Czuję się tak, jak każdy, komu odmawia się prawa do udziału w rozmowie – powiedział Jacek Żalek, komentując zdarzenie w rozmowie z Onetem. – Budowanie dialogu bez możliwości oparcia dyskusji na argumentach i pozbawienie prawa do przedstawienia swoich racji, to przykład upadku dziennikarstwa, które jest dorobkiem cywilizacyjnym naszego kręgu kulturowego – dodał polityk. Jacek Żalek ocenił pracę Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. – Natomiast tego można się spodziewać po dziennikarce, która w sposób oczywisty próbuje szkalować prezesa Kaczyńskiego i prezydenta Dudę oraz preferuje polityków wrogo usposobionych do polskiego rządu – mówił.

Dziennikarka również komentowała zajście w rozmowie z dziennikarzami Onetu. – Jeśli poseł mówi, że LGBT to nie są ludzie, to ja nie mam wyboru. Nie mogę dać przyzwolenia na odhumanizowanie ludzi. Jak wyglądałaby moja stacja, jak wyglądałabym ja, gdybym dawała przyzwolenie na coś takiego? – pytała Kolenda-Zaleska. Żalek podkreślał, że powiedział, że LGBT „to jest ideologia, a nie ludzie. To ideologia”.

Spięcie na antenie

Rozmowa w programie „Fakty po faktach" na antenie TVN 24 toczyła się wokół słów europosła Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”. Jednym z gości był sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i poseł z klubu PiS Jacek Żalek. Komentując wpis byłego szefa MSWiA, Żalek stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia” . – A co to jest LGTB (polityk mylił skrótowiec kilkakrotnie – red.), może mi pani powiedzieć – spytał. Katarzyna Kolenda-Zaleska zaczęła wyjaśniać, że są tą „wszyscy ludzie, homoseksualiści itd”. Poseł odparł ze śmiechem: „Nie no, to nie są ludzie” .

Wywołało to ostrą reakcje prowadzącej „Fakty po faktach” . – Słucham, jak to „to nie są ludzie” , co pan mówi? – dopytała. Żalek stwierdził kolejny raz, że „to nie są ludzie, to jest ideologia” . Dziennikarka przerwała w tym momencie jego wypowiedź.