Biedroń: Od retoryki Żalka, Czarnka czy prezydenta RP do agresji fizycznej jest bardzo krótka droga

Robert Biedroń odniósł się do ostatnich słów przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy na temat osób LGBT. Zdaniem kandydata na prezydenta, słowa posła Żalka czy prezydenta Dudy mogą w krótkim czasie doprowadzić do aktów przemocy wobec osób homoseksualnych. – To jest moment, w którym chyba wszyscy powinniśmy się zastanowić, do czego to wszystko zmierza, a prowadzi chyba w bardzo niebezpiecznym kierunku. Musimy o tym pamiętać, że od tego typu retoryki pana Żalka, Czarnka, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do agresji fizycznej jest bardzo krótka droga – stwierdził Robert Biedroń.

Co takiego powiedział Piotr Czarnek?

W sobotę 13 czerwca w programie „Studio Polska” Przemysław Czarnek wypowiadał się na temat LGBT. – Ideologia LGBT to co innego, niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci, czy inni tam jeszcze queer, czyli dziwacy. To są ludzie. Pogubieni oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia – perorował Czarnek.

– LGBT to jest ideologia, która fałszuje rzeczywistość, wprowadza totalny relatywizm i próbuje zrównać dobro ze złem. Próbuje zafałszować rzeczywistość i powiedzieć, że dwójka gejów, a może nawet trójka, może zawrzeć taki sam związek jak w Brazylii – mówił Czarnek. Dodał, że jest to „totalnie niemoralne” .

– Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości – apelował Czarnek. – Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją – dodał poseł PiS.

Co mówił Andrzej Duda?

Słowa, za które na Andrzeja Dudę spadła fala krytyki w kraju i za granicą, padły podczas wiecu wyborczego w Brzegu. – Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – stwierdził Duda na spotkaniu z wyborcami. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił prezydent.

– Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Andrzej Duda, komentując spięcie posła Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył prezydent.