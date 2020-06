Mieszkanie+, samochody elektryczne, emerytura bez podatku? Sasin: Nie zawsze wszystko się udaje

– Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości – mówił poseł PiS Piotr Czarnek. – Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją – dodawał poseł PiS. Od tej kwestii rozpoczęła się rozmowa Roberta Mazurka z Jackiem Sasinem. – Ja bym przeprosił – zaczął ostrożnie. Od razu jednak zaczął łagodzić słowa kolegi, mówiąc o tym, że zostały źle zrozumiane. Dziennikarz postanowił więc przypomnieć je wicepremierowi.

– No tak to przeczytane, jak pan to przeczytał brzmi strasznie i powinno się za to przeprosić – mówił Sasin. – Ja mam świadomość, co miał na myśli. Odnosił się nie do wszystkich tylko tych, którzy zachowują się obscenicznie – podkreślał. Dopytywany o przeprosiny z ramienia partii i odcięcie się od Czarnka, stwierdził jednak, że nie widzi powodu, by przepraszać w imieniu PiS. – Trzeba oddzielić wiele obszarów, bo to się pomieszało i ta dyskusja źle wygląda – powiedział. – Przede wszystkim tolerancja dla osób homoseksualnych, to jest poza dyskusją. Nikt nie powinien mówić, że nie mają żadnych praw i powinni "stać za murem". To są głupie wypowiedzi. Nie należy tak mówić i myśleć w ogóle – mówił.

W dalszej części rozmowy Jacek Sasin potwierdził zapewnienia, że żadna polska kopalnia nie zostanie zamknięta. Później jednak nastąpiła seria trudniejszych pytań. Mazurek zwrócił m.in. uwagę na polski projekt budowy elektrowni atomowej, istniejący od 10 lat. Przytoczył nazwisko Aleksandra Grada, który z tego tytułu otrzymywać ma co miesiąc 40 tys. zł z państwowych pieniędzy. – Jest to proces przygotowań – stwierdził Sasin. Dopytywany, jak to możliwe, by przygotowania trwały aż 10 lat, Jacek Sasin powtarzał hasła o szukaniu koncepcji. – Prace studyjne trwają. Jesteśmy bardzo blisko, żeby zdecydować o tym, jak ma wyglądać ta energetyka jądrowa – mówił.

W kwestii braku obniżek pensji szefostwa LOT-u (przy jednoczesnych cięciach wypłat załogi) Jacek Sasin miał jasne stanowisko, jednak o konkretnych rozwiązaniach nie chciał mówić. – To jest dyskusja, która nas do celu za bardzo nie przybliża. Jestem za tym, by realizować hasło, że władza jest skromna. Potrzebni nam są jednak menadżerowie, którzy te firmy przez trudny okres przeprowadzą – zaznaczał. – Uważam, że tam, gdzie drastyczne cięcia następują, to menadżerowie też powinni obniżać pensje sobie. Choć jestem rozdarty, bo to może spowodować, że najlepsi menedżerowie odejdą – podkreślał.

Robert Mazurek wyliczył swojemu rozmówcy, że zamiast zapowiadanych 100 tys. mieszkań, rząd PiS przez blisko 5 lat zbudował tylko 867 mieszkań w ramach programu Mieszkanie+. W budowie są jedynie 663, a „w projekcie” 16 tys. mieszkań, czyli zdecydowanie mniej niż 100 tys. – Mam takie poczucie, że nie wszystko, co chcieliśmy zrobić, udało nam się zorganizować. Nie wszystko każdemu się w życiu udaje – odpowiadał filozoficznie Sasin.