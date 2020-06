Horała: Co w tym dziwnego, że partia wygłasza pogląd, z którym zgadza się większość Polaków?

Przypomnijmy, poseł Czarnek stwierdził m.in., że należy bronić się przed ideologią LGBT. „Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją” – mówił w TVP Info. Później wyjaśniał, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu.

– Prof. Czarnek wyjaśniał już kontekst tej wypowiedzi, to wypowiedź niefortunna, lepiej żeby takie słowa nie padały, bo one zaciemnieją obraz tego, co jest istotną różnicą w tej kampanii – przyznał. Podkreślał, że jego partii nie chodzi o umniejszanie praw osób o „orientacji homoseksualnej”, ale o „sprzeciw wobec politycznej agendy LGBT, której sprzyja Rafał Trzaskowski”. Ową „agendę” sprowadził do trzech punktów: związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci. – Co w tym dziwnego, że partia wygłasza pogląd, z którym zgadza się większość Polaków? – pytał Horała.