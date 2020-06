Morawiecki o „Planie Dudy”: Tysiące inwestycji i wzrost wydatków na infrastrukturę drogową

– Chcemy, żeby jak najszybciej wróciła normalność. Szansa na to wiedzie przez tysiące inwestycji według „Planu Dudy” – stwierdził Mateusz Morawicki na konferencji w Kancelarii Premiera.

Morawiecki tłumaczył, że „Plan Dudy” zakłada wzrost wydatków na infrastrukturę drogową. – To przede wszystkim inwestycje na trasie S6 oraz ważna droga ekspresowa S10 łącząca Toruń z Bydgoszczą, a także szereg innych dróg w całej Polsce – zapowiadał premier – Na te inwestycje brakowało środków w budżecie, który odziedziczyliśmy po poprzednim rządzie. Będziemy kontynuować te inwestycje. Szkoda, że są w Polsce politycy, którzy nie dostrzegają wagi inwestycji – dodał.

„Plan Dudy to tworzenie nowych miejsc pracy”

Mateusz Morawicki stwierdził, że realizacja „Planu Dudy” spowoduje stworzenie wielu nowych miejsc pracy. – Nasze plany inwestycyjne to plany na szybkie wyjście z kryzysu i są potwierdzane przez wiele renomowanych instytucji. To dobry plan, który spowoduje, że wrócimy do normalności, która musi być budowana w porozumieniu a nie w przepychankach – mówił. – Ten plan dla gmin i powiatów to wspaniały plan inwestycyjny na tworzenie nowych miejsc pracy – dodał.

Za współpracę przy konstruowaniu planu premier podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Morawiecki: Naprawimy błąd PO dotyczący emerytur

Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował również o nowych zmianach dotyczących emerytur. Zmiany maja dotyczyć emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury. Na zmianach ma skorzystać ok. 74 tys. osób.

– Dzisiaj na RM zdecydowaliśmy się naprawić kolejny błąd i niechlujność legislacyjną z czasów PO – mówił Morawiecki. – Wykonujemy wyrok TK sprzed ponad roku, żeby sprawiedliwości dla osób z 1953 r. stało się zadość – dodał.

