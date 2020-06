Biały Dom potwierdza. Wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa

„Biały Dom potwierdza: prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem 24 czerwca" – poinformowała Polska Agencja Informacyjna na Twitterze.

Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła, że Andrzej Duda ma polecieć do Stanów Zjednoczonych we wtorek 23 czerwca, a powrót do kraju zaplanowano na 25 czerwca, czyli trzy dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Do końca tygodnia mają pojawić się informacje na temat programu wizyty. Rozmowy obu przywódców będą prawdopodobnie dotyczyły relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, kwestii energetycznych oraz inwestycji USA w infrastrukturę Trójmorza.

O planowanej wizycie Andrzeja Dudy wStanach Zjednoczonych informowało także Politico. Serwis powoływał się na dwa źródła w amerykańskiej administracji. Poinformowano wówczas także, że spotkanie takie byłoby okazją do ogłoszenia wzrostu liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Przywódca USA ogłosił, że liczba żołnierzy stacjonujących w Niemczech zostanie zmniejszona o 9 tysięcy. Donald Trump uznał, że Niemcy nie pokrywają należnej części wpłat do budżetu NATO. Jego plan jest krytykowany przez Kongres, nie tylko przez polityków Demokratów, ale i Republikanów. Zaskoczenia nie kryli także byli i obecni dowódcy Pentagonu. Z kolei generał Ben Hodges, były dowódca sił amerykańskiej armii w Europie podkreślił, że Polska nie ma zdolności do przyjęcia na stałe 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz ich rodzin.