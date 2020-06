W sondzie TVP Info wygrywał Trzaskowski. Została unieważniona. Powód?

„Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że sonda już na obecnym etapie jest nieważna. Wykryliśmy strumień 600 botów. Nie zdejmujemy jednak sondy, żeby nie dawać pretekstu do kłamliwych zarzutów wobec TVP” – poinformował portal tvp.info na Twitterze. W sondzie zagłosowało ponad 35 tys. internautów. Rafał Trzaskowski zdobył 71,5 proc. głosów, Andrzej Duda – 20,7 proc., Szymon Hołownia – 5,3 proc., a Władysław Kosinak-Kamysz – 2,4 proc.

Debata prezydencka w TVP rozpoczęła się o 21.00. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy zarejestrowani kandydaci, którzy zajęli miejsca w wylosowanej kolejności: Stanisław Żółtek, Paweł Tanajno, Andrzej Duda, Waldemar Witkowski, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Mirosław Piotrowski, Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak.

Jakie pytania zadano podczas debaty?

Debata została podzielona na pięć obszarów. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, w jaki sposób powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Kolejne brzmiało: „Czy jest Pan za umożliwieniem przygotowania się dzieciom do komunii świętej w szkołach?”. Trzecia runda pytań dotyczyła polityki społecznej. Kandydatów zapytano o to, czy jeżeli zostaną wybrani w wyborach i będą sprawować funkcję prezydenta, zgodzą się na wprowadzenie małżeństw homoseksualnych. „Kiedy i czy Polska powinna przyjąć walutę euro?” – tak brzmiało przedostatnie pytanie. Ostatnie zostało zadane w nawiązaniu do pandemii koronawirusa: „Czy Polska powinna kupić szczepionkę, gdy zostanie odkryta i czy szczepienia powinny być obowiązkowe?”.