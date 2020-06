NA ŻYWO: Posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. bonem turystycznym

O godzinie 11:00 rozpocznie się 13. posiedzenie Sejmu. Jak wynika z harmonogramu obrad, w pierwszej kolejności posłowie zajmą się pierwszym czytaniem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. II czytanie zaplanowano na godzinę 17. Ustawa może zostać przyjęta w blok głosowań, który odbędzie się m.in. 18 a 21. Dzień wcześniej Andrzej Duda przesłał do Sejmu rozszerzony projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że rodzice otrzymają jednorazowo 500 złotych na każde dziecko lub 1000 złotych na każde dziecko niepełnosprawne. Pieniądze miałyby być przyznawane niezależnie od poziomu dochodów. W projekcie ustawy zapisano, że ważność jednorazowego bonu turystycznego będzie utrzymywana do końca marca 2022 roku.

O godzinie 13:30 parlamentarzyści zapoznają się ze sprawozdaniem komisji o rządowym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (projekt dotyczy przywrócenia większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.).

IPN i Regulamin Sejmu

Godzinę później zostanie zaprezentowane stanowisko komisji w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (projekt dotyczy wprowadzenia zapisu, który określi zbrodnie komunistyczne, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości jako zbrodnie nie ulegające przedawnieniu).

Na 15:30 zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu (projekt dotyczy wprowadzenia przepisów określających zasady odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji semowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej). O 16:00 ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ruchu drogowym (projekt dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji pojazdów).

Nie jest wykluczone, że posłowie wybiorą także dzisiaj trzech członków tzw. komisji ds. pedofilii. O 12:00 zaplanowane jest posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, podczas którego zostaną zaopiniowane wnioski w tej sprawie.

