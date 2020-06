Kiedy raport dot. katastrofy smoleńskiej? Antoni Macierewicz: Byli na śmierć sprowadzani

Antoni Macierewicz pojawił się na wiecu poparcia Andrzeja Dudy, który odbył się w czwartek w Tomaszowie Mazowieckim. Reporter Wirtualnej Polski dopytywał byłego ministra obrony narodowej, kiedy zostanie wydany raport o katastrofie smoleńskiej. – Nic nie słyszę – odpowiedział Antoni Macierewicz i zmienił temat. – Bardzo dziękuję, że pan popiera Andrzeja Dudę – dodał polityk, chociaż dziennikarz nie złożył takiej deklaracji.

„Byli na śmierć sprowadzani”

Klaudiusz Michalec ponowił swoje pytanie o raport dotyczący katastrofy, do której doszło w 2010 roku. – A w szczególności pan na to oczekuje. Ja wszystko rozumiem… Jak karp na Boże Narodzenie – odpowiedział były minister obrony narodowej. W dalszej części nagrania Antoni Macierewicz nie przebierał w słowach. – Cieszymy się, że robicie wszystko, by upowszechnić prawdę o zbrodni smoleńskiej. Bardzo się cieszymy. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni, bo mówicie prawdę przecież, mówicie prawdę o tym, jak byli na śmierć sprowadzani, mówicie prawdę o tym, jak była eksplozja, mówicie prawdę o tym wszystkim i o kłamstwie Millera. Mówicie prawdę. Bardzo za to dziękuję – zakończył polityk.