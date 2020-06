Czarnecki apelował do siostrzeńca premiera o „rodzinną solidarność”. Odpowiedź go nie ucieszy

„Panie premierze – to nie ideologia, to pana siostrzeniec” – napisał w mediach społecznościowych Franek Broda, dołączając swoje zdjęcie z hasztagami „nie jestem ideologią” i „jestemczłowiekiem”. Na internetową aktywność zareagował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. „Uważam, że jest coś takiego, jak rodzinna solidarność i w tym sensie pan Franciszek Broda zachował się nie w porządku wobec wuja Mateusza” – pisał polityk. Sugerował, by swoją krytykę rodzina premiera zgłaszała po wyborach i podkreślał, że przez 5 lat Andrzej Duda „nie zrobił nic przeciwko gejom”.

Argumentacja Czarneckiego nie przekonała Brody. „Owszem, jest coś takiego, jak rodzinna solidarność. Ale jest też obrona słabszych. Nie będę pozwalał na to, aby pańscy koledzy doprowadzili do sytuacji takiej, iż ktoś popełni samobójstwo czy popadnie w głęboką depresję. Trzeba im (osobom LGBT) – red.) dać nadzieję, trzeba im pokazać, że są ludźmi. Życzę panu, aby pan na swojej drodze nie usłyszał nigdy słów: »Nie jesteś równy normalnym ludziom«. Przykro mi, że pan nie rozumie jak bardzo takie słowa mogą kogoś skrzywdzić. Robię to dla ludzi, nie dla siebie” – odpisał na Facebooku siostrzeniec premiera.

Użytkownicy komentujący wpis Franka Brody zauważali jeszcze jedną kwestię. Ich zdaniem wspomniana przez Czarneckiego „rodzinna solidarność” mogłaby być zarzutem pod adresem Mateusza Morawieckiego. „Mnie ciekawi, czemuż to wujek nie wykazał się rodzinną solidarnością wobec siostrzeńca i nie ochrzanił Dudy i jego kolegów za farmazony, jakie plotą. Czyżby rodzinna solidarność miała działać tylko w jedną stronę i dla wujka już ważniejsze są polityczne biznesy niż stanąć po stronie siostrzeńca?” – pytał internauta Marek.

Czytaj także:

Biedroń: Prezydent z Lewicy nigdy nie będzie klęczał przed innym prezydentem, nawet tym z dalekiego imperiumCzytaj także:

Co oznacza LGBT, LGBTQ, LGBTI czy LGBT+? WyjaśniamyCzytaj także:

Matylda Damięcka napisała wiersz w reakcji na słowa polityków PiS o osobach LGBT. „Nie jestem człowiekiem?”