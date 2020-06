Wizyta Andrzeja Dudy w USA. „Będą dobre wieści z Waszyngtonu”

W najbliższą środę, tuż przed wyborami prezydenckimi, Andrzej Duda wybierze się do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsze spotkanie amerykańskiej głowy państwa z innym przywódcą od marca 2020 roku, kiedy to pandemia koronawirusazaczęła rozprzestrzeniać się na kolejne kraje.

Szef Gabinetu Prezydenta RP podkreślił, że otoczenie Andrzeja Dudy w weekend bardzo intensywnie pracowało nad agendą rozmów, które będą się toczyć w Waszyngtonie. – Będą się one koncentrować na trzech głównych tematach, którymi są: zdrowie, inwestycje i rozwój oraz bezpieczeństwo – zdradził Szczerski.

Z Trumpem o NATO

– Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem o jego planach wycofania części wojsk z Niemiec. To będzie pierwszy prezydent państwa NATO, który spotka się z Donaldem Trumpem po ogłoszeniu tej decyzji, będzie więc rozmawiał także o całości NATO i przyszłości Sojuszu, z naciskiem na to, by utrzymać zaangażowanie USA w bezpieczeństwo regionu - wskazał Szef Gabinetu Prezydenta.

Zaznaczył, że wizyta prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych skupiła na sobie uwagę naszych sąsiadów. – Jedna ze stolic naszego regionu odbywa z nami konsultacje. Pan prezydent pojedzie do USA także w imieniu naszego regionu. Prezydent Duda jest rzecznikiem regionu. Do tych rozmów i państwa naszego regionu i NATO przywiązują dużą wagę – zaznaczył Szczerski.

