Beata Szydło w roli reporterki TVP. „Sytuacja w tej chwili jest opanowana”

Z powodu silnych opadów deszczu w wielu regionach Polski doszło do lokalnych podtopień. W Małopolsce najmocniej ucierpieli mieszkańcy trzech powiatów: bocheńskiego, limanowskiego oraz myślenickiego. Służby podjęły ponad 300 interwencji. Trudna sytuacja jest m.in. w miejscowości Węglówka, gdzie potok Niedźwiadek porwał drogę powiatową. Skala zniszczeń jest ogromna. Zalanych jest wiele domów, a także szkoła. Na miejscu pojawił się również Andrzej Duda. Prezydent w niedzielę 21 czerwca wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Polityk zapewnił, że wszystkie służby są w gotowości a wojewoda małopolski zapewnił go, że jest przygotowany do wypłacania odszkodowań.

Z kolei w „Wiadomościach” sytuację z małopolskiej gmin relacjonowała na żywo...Beata Szydło. Była premier zapewniła widzów telewizji publicznej, że sytuacja jest pod kontrolą. – Sytuacja jest opanowana w tym sensie, że zostały zabezpieczone te wszystkie osuwiska. Droga jest zamknięta Służby pracują. Usuwane są wszystkie przeszkody, które się pojawiły – opowiadała. Europosłanka PiS podkreśliła, że prognozy na minioną noc były bardzo złe, dlatego mieszkańcy spodziewali się kolejnych podtopień.

