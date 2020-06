Ten polityk zostanie zastępcą Kaczyńskiego? „SE” pisze o „wielkich zmianach”

Jarosław Kaczyński w liście do działaczy PiS, który został opublikowany na początku czerwca, nakreślił obraz zmian, które PiS proponuje Polakom. „Są one niezbędne do osiągnięcia celu, o którym pisałem na początku tego listu, jakim jest Polska szczęśliwych, godnych oraz mających poczucie sensu i znaczenia swojego życia Polaków” – stwierdził. Prezes PiS dodał, że zmiany są potrzebne w wielu dziedzinach życia. „Potrzeba ich – nie ukrywam tego – również w naszych szeregach” – zaznaczał. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że wspomniana przez prezesa partii zmiana ma dotyczyć wyborów wewnętrznych w partii. Jedną z najważniejszych zmian ma być „awans Mateusza Morawieckiego na zastępcę Jarosława Kaczyńskiego”.

– Być może szef rządu zastąpi wiceprezesa Adama Lipińskiego, który powoli wycofuje się najpewniej z politycznej aktywności. Kaczyński ma duże zaufanie do Mateusza Morawieckiego. To premier jest w tej chwili gwarantem wyjścia PiS poza nasz twardy elektorat. To może być też namaszczenie Morawieckiego na przyszłego lidera PiS – powiedział anonimowy informator „Super Expresu” z PiS. Dziennikarze poprosili także o komentarz w sprawie Ryszarda Czarneckiego. – Poprę każdą propozycję Jarosława Kaczyńskiego, jeśli będzie chciał uczynić Mateusza Morawieckiego wiceprezesem partii – stwierdził europoseł.