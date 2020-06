Waszczykowski: Należy się cieszyć, że amerykański prezydent poszukuje wsparcia ze strony prezydenta Polski

Waszczykowskiemu nie podoba się, że opozycja krytykuje zagraniczną podróż prezydenta, który na kilka dni przed wyborami wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Przypomniał, że nasz kraj ma z USA wspólne interesy, z czego najistotniejsza pozostaje oczywiście kwestia bezpieczeństwa. By pokazać, że relacje polsko-amerykańskie wykraczają poza osobę kontrowersyjnego Donalda Trumpa, polityk przypomniał jego poprzednika.

– Barack Obama w 2016 roku doszedł do wniosku, że reset z Rosją jest niekorzystny dla interesów i bezpieczeństwa NATO i amerykańskich. To on podjął decyzję o odblokowaniu budowy tarczy antyrakietowej, o wsparciu decyzji NATO o rozmieszczeniu sił Sojuszu na flance wschodniej, o wysłaniu ciężkiej brygady amerykańskiej. Wszystkie te decyzje Baracka Obamy były na szczęście realizowane przez Donalda Trumpa – mówił Waszczykowski.

Polityk PiS dodał, że Andrzej Duda może w Waszyngtonie podzielić się z przywódcą USA doświadczeniem wyniesionym z pandemii koronawriusa. – Należy się cieszyć, że gdy świat wychodzi z pandemii, amerykański prezydent poszukuje rady, wsparcia ze strony prezydenta Polski – mówił.

