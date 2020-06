Zagraniczne media o wizycie Andrzeja Dudy w USA. Piszą o kampanii wyborczej i „praworządności”

Zagraniczne media odnotowały wizytę Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. W nagłówkach najczęściej pojawiały się wzmianki o możliwości przeniesienia części wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, a „Politico” pisze o komentarzu Donalda Trumpa na temat praworządności w Polsce. „The Times” z kolei twierdzi, że spotkanie prezydentów może pomóc Andrzejowi Dudzie w uzyskaniu reelekcji, a CNN podkreśliło, że polski prezydent jest pierwszym zagranicznym gościem, który otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa w czasach pandemii koronawirusa.

Voice of America o przeniesieniu żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski



Military Times pisze o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce



ABC News

„Trump twierdzi, że USA „prawdopodobnie” przeniosą żołnierzy z Niemiec do Polski"



Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu poinformował o wzmocnieniu partnerstwa USA z Polską



The Times

„Spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą może wpłynąć na przyszłość Polski"



CNN podkreśla, że Andrzej Duda to pierwszy zagraniczny gość Donalda Trumpa w czasach pandemii koronawirusa



Politico

"Trump chwali „starania Polski o utrzymanie praworządności"



Reuters

„Trump i prezydent Duda rozmawiają o przemieszczeniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski"

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa

– Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć – tymi słowami Donald Trump powitał Andrzeja Dudę w Białym Domu. Podczas konferencji po zakończeniu rozmów prezydenci Polski oraz USA poinformowali, że oba kraje będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej także przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych. – To także wkład finansowy USA w fundusz Trójmorza, za co dziękuję prezydentowi Trumpowi. Ta współpraca oznacza zwiększenie bezpieczeństwa UE, wschodniej flanki NATO oraz Polski – ocenił Andrzej Duda.

W trakcie spotkania podpisano dwie deklaracje. – Podpisaliśmy dwie deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, potwierdziliśmy wagę naszego sojuszu – powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent zaznaczył, że Polska jest jednym z ośmiu krajów (oprócz UE), które rzeczywiście wydają 2 procent PKB na obronność. Wspomniał również o tym, że Polska zakupiła dostawy gazu ziemnego od Amerykanów.