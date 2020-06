Lech Wałęsa komentuje wizytę Andrzeja Dudy w USA. „O polska naiwności 2020”

Do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa doszło w środę w Waszyngtonie. – Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę pana tu gościć – tymi słowami Donald Trump powitał Andrzeja Dudę w Białym Domu. Podczas konferencji po zakończeniu rozmów prezydenci Polski oraz USA poinformowali, że oba kraje będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej także przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych. – To także wkład finansowy USA w fundusz Trójmorza, za co dziękuję prezydentowi Trumpowi. Ta współpraca oznacza zwiększenie bezpieczeństwa UE, wschodniej flanki NATO oraz Polski – ocenił Andrzej Duda.

W trakcie spotkania podpisano dwie deklaracje. – Podpisaliśmy dwie deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, potwierdziliśmy wagę naszego sojuszu – powiedział Donald Trump. Wspomniał również o tym, że Polska zakupiła dostawy gazu ziemnego od Amerykanów.

Wałęsa krytykuje

Wizytę Andrzeja Dudy w USA krytycznie ocenił Lech Wałęsa. Były prezydent napisał na Facebooku o „polskiej naiwności” . Noblista przypomniał, że nie raz w historii Polacy byli zostawiani samym sobie mimo wcześniejszych zapewnień sojuszników. „Przed drugą wojną światową mieliśmy podpisane gwarancje traktaty porozumienia i co? Jak to się skończyło?” – pytał. „ZSRR skorzystał z prezentu i łupił nas ile mógł” – komentował.

„Walczyliśmy z komunizmem, najaktywniej, z wielką odwagą, determinacją, ponosząc straty na każdym polu walki, a wspierano nas w całym okresie pomocą w wysokości 5 procent w stosunku do 95 procent pomocy przekazywanej na »modernizację« ZSRR. Narody, społeczeństwa wolnego świata robiły co mogli wspierając uczciwie nasze dążenia. Politycy, w tym także z USA, tylko wykorzystywali naszą naiwność. Z USA wyłączyłbym tylko Prezydenta Clintona i częściowo Prezydenta Obamę” – stwierdził Wałęsa.