Spięcie Hołowni i Siemoniaka. Szczerba: To jakaś niebezpieczna obsesja już

Mimo że nie odbyła się jeszcze pierwsza tura wyborów prezydenckich, pojawiają się spekulacje dotyczące tego, komu poszczególni kandydaci, którzy nie dostaną się do finałowego starcia, przekażą swoje poparcie. W internetowej części programu „Gość Radia Zet” Szymon Hołownia zaprzeczył temu, że pojawiają się rozmowy, które miałyby prowadzić do dołączenia się przez niego po wyborach do jednej z formacji politycznych. – Tomasz Siemoniak kłamie mówiąc o tym, że pojawiają się rozmowy, żebym ja dołączył po wyborach do KO. Jak PO chce, to może dołączyć do mnie i do mojego ruchu – powiedział Hołownia, cytowany przez Radio Zet.

„Proszę skończyć z tymi napaściami”

Do tych słów za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się Tomasz Siemoniak. „Nigdy nikomu nie mówiłem, że pojawiają się rozmowy o przyłączeniu pana Hołowni do KO” – napisał były minister obrony narodowej. „Nie mam o tym pojęcia, pana Hołowni nie znam, wyjaśniałem to w sobotę. Ani też nie mam ochoty przyłączać się do jakichkolwiek ruchów pana Hołowni. Proszę skończyć z tymi napaściami!” – kontynuował polityk. Do Tomasza Siemoniaka zwrócił się z kolei Michał Szczerba. „Tomek to jakaś niebezpieczna obsesja już” – napisał polityk.

Czytaj także:

„Góra urodziła mysz”. Komorowski mówi o „pocałunku śmierci dla prezydenta Dudy”