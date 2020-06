Piontkowski podsumowuje rok szkolny. Szef MEN mówi o planach na wrzesień

– Chcemy od pierwszego września wrócić do tradycyjnej, stacjonarnej formy nauczania. Ta forma nauczania może być oczywiście wspomagana także kształceniem na odległość. Te umiejętności które uczniowie i nauczyciele nabyli w ostatnich kilku miesiącach, na pewno przydadzą się także i przy tym stacjonarnym nauczaniu. Chociażby te materiały elektroniczne mogą uatrakcyjniać sposób przeprowadzania zajęć – powiedział Dariusz Piontkowski na zorganizowanej konferencji prasowej.

-- Przygotowujemy się na różne warianty, tak – aby powrót do szkół był bezpieczny. Dziś jeszcze nie możemy w pełni powiedzieć, w jaki sposób młodzież wróci do tych stacjonarnych zajęć, to będzie oczywiście zależało od sytuacji epidemiologicznej – stwierdził minister edukacji narodowej i dodał, że zostanie przygotowanych kilka wariantów powrotu dzieci i młodzieży do zajęć stacjonarnych w szkołach.

Życzenia od ministra

Minister Dariusz Piontkowski za pośrednictwem mediów społecznościowych z okazji zakończenia zajęć w szkołach i rozpoczynających się wakacji złożył uczniom życzenia. – Za chwilę kolejne wakacje przed nami, to czas na odpoczynek. Mam nadzieję, że dopisze pogoda, że wszyscy odpoczniecie, nabierzecie sił, poznacie ciekawe miejsca – powiedział i dodał, że „ten rok był rokiem szczególnym, a ostatnie miesiące były trudne”. – Bardzo wam wszystkim dziękuję za ten zwiększony wysiłek. Bez waszego zaangażowania nie byłoby dobrych efektów, ale być może ten okres pandemii doprowadził do tego, że będziemy tęsknili za szkołą – wskazał Piontkowski. – Życzę wam zdrowych, bezpiecznych, miłych i sympatycznych wakacji i powrotu do szkoły takiej, jakiej byście chcieli – dodał na zakończenie.

